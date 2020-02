Maltrattamenti e lesioni alla madre, in comunità un giovane di Busto Arsizio

Ieri mattina – mercoledì 26 febbraio – un giovane residente a Busto Arsizio, maggiorenne da pochi giorni, ha ricevuto la visita dei poliziotti del Commissariato che lo hanno sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità disposta dal GIP del Tribunale per i Minorenni.

Il ragazzo è infatti indagato per maltrattamenti e lesioni personali aggravate, reati che commetterebbe da un anno a questa parte e dei quali è vittima la madre che vive con lui. Le indagini della Polizia di Stato di via Foscolo, seguite agli interventi effettuati all’abitazione familiare per le intemperanze del giovane e alla denuncia che la donna esasperata ha finalmente presentato, hanno fatto emergere che il ragazzo sottoponeva la madre, tra l’altro gravemente malata, a ripetuti maltrattamenti consistenti non solo in pesanti offese e minacce ma anche in aggressioni fisiche che in diverse occasioni le hanno causato traumi e fratture.

In conseguenza di tale condotta, talvolta originata dai rimproveri materni per le cattive compagnie o il consumo di alcool e sostanze stupefacenti, la donna si è vista anche costretta a rimanere chiusa nella camera da letto e in generale a vivere tra le mura di casa in uno stato di terrore, prostrazione e soggezione psicologica.

Il ragazzo è stato quindi accompagnato in una comunità educativa dove, in attesa del processo, dovrà rimanere per seguire programmi di rieducazione e recupero, pena, in caso di violazioni, la conversione della misura nella custodia in carcere.