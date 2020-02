I Mastini azzannano nel supplementare: battuto l’Appiano in trasferta

Una prodezza di Daniel Ross Tedesco agli sgoccioli del tempo supplementare ha dato ai Mastini una vittoria voluta e utilissima, seppure da due punti, sulla pista dell’Appiano. 5-4 il risultato finale per i gialloneri, costretti ad approcciare la partita in un clima complicato (viste le polemiche sull’uso del PalAlbani concluse solo alla vigilia del match) e a salire in Alto Adige senza numerosi giocatori.

Anche a linee ridotte (problema peraltro condiviso dai padroni di casa), il Varese ha disputato una partita concreta e coraggiosa, reggendo per tutto l’arco della gara il botta-e-risposta che ha caratterizzato il match. La rete del definitivo 5-4 ha tolto un po’ dell’amarezza che aveva caratterizzato il finale di tempi regolamentari: sembrava fatta per gli ospiti al 58′, quando Michael Mazzacane ha trovato la rete del vantaggio che pareva definitivo, e invece l’Appiano ha impattato di nuovo con Engl a 40″ dallo scadere. Alla fine, per quanto si è visto, l’overtime è stato il verdetto giusto, anche se la vittoria “dimezzata” ha consentito al Merano di riagganciare i gialloneri in testa al Master Round. 6-4 esterno per le Aquile a Bressanone, contro i Falcons prossimi avversari del Varese (sabato 8, PalAlbani).

La sfida di Appiano è stata una altalena di reti ed emozioni, anche se in avvio troppo spezzettata dalle continue penalità. Tra i più colpiti Giancarlo Caranci, il difensore canadese che deve ancora prendere le misure giuste al metro arbitrale italiano e che dopo 10′ aveva già accumulato due giri in panca puniti. Le reti però sono rimaste bianche sin quasi al termine del terzo iniziale, fino a quando Franchini ha trovato il varco giusto e portato in vantaggio i Mastini con un gran bel gol.

Nel drittel di mezzo, giocato per intero a 5 contro 5, l’Appiano ha messo la testa avanti con le reti di Pajic e Tombolato nel giro di pochi minuti mentre Franchini è dovuto uscire per infortunio e non è più rientrato. Nel momento più complicato il Varese ha però ritrovato ritmo e fame. Peiti ha salvato la gabbia su Ross Tedesco che al terzo tentativo ha finalmente bucato il portiere di casa, imitato poco dopo da Piroso con un coast-to-coast spettacolare e vincente.

Al ritorno in pista dopo il secondo intervallo però, Maino ha di nuovo acciuffato il pareggio mentre Peiti lo ha conservato a lungo con una serie di interventi precisi. A 2′ dal termine però, Piroso e Asinelli hanno architettato l’azione poi conclusa da Michael Mazzacane per il 3-4, difeso da Tura con un mezzo miracolo poco dopo. Ma un errore occorso in retroguardia a 43″ dal termine ha dato a Engl il disco del 4 pari e quindi dell’overtime. Nel supplementare i Pirati hanno superato indenni una penalità a Critelli ma non hanno potuto nulla sull’azione “definitiva” firmata da Ross Tedesco, autore così di una doppietta. Tre invece gli assist di Perna, a secco nel conto delle reti ma ancora decisivo nell’economia della partita.

APPIANO PIRATES – MASTINI VARESE 4-5 OT

(0-1; 2-2; 2-1) MARCATORI: 18.50 Franchini (V – M. Mazzacane, Perna); 31.24 Pajic (A – Scelfo, Tombolato), 35.57 Tombolato (A – Scelfo), 36.45 Ross Tedesco (V – Perna, M. Borghi), 37.10 Piroso (Odoni, F. Borghi); 42.43 Maino (A); 58.00 M. Mazzacane (V – Piroso, Asinelli), 59.20 Engl (A – Jaitner, Pelletier); 63.41 Ross Tedesco (V – Perna, M. Borghi).

VARESE: Tura (Bertin); F. Borghi, Ilic, Caranci, Cecere, E. Mazzacane, Lo Russo; M. Borghi, Franchini, Asinelli, Perna, Ross Tedesco, Piroso, Andreoni, M. Mazzacane, Odoni. All. Da Rin.

ARBITRI: Bagozza e Soraperra (De Zordo, Da Pian).

NOTE. Penalità: A 10′; V 14′. Superiorità: A 0-4; V 0-1. Spettatori: 169.

IHL MASTER ROUND

Risultati (6a giornata): Bressanone – Merano 4-6; Appiano – Varese 4-5 OT; ValpEagle – Pergine 3–5.

Classifica: Merano, VARESE 28; Pergine 24; ValpEagle, Bressanone 17; Appiano 14.