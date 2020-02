Vittoria d’orgoglio per i Mastini

Risposta affermativa per i Mastini. Al termine della settimana più complicata dell’anno i gialloneri di coach Da Rin rispondono sul ghiaccio e dopo il successo di giovedì ad Appiano arriva un’altra vittoria, questa volta al Palalbani contro Bressanone.

Una gara indirizzata subito bene dai Mastini, capaci di passare nel primo periodo con la rete di Mazzacane (16.58). Ancora meglio il secondo parziale, che grazie ai gol di Marcello Borghi (26.53) e di Ross Tedesco (33.41) si portano sul 3-0 con una gran difesa.

Nell’ultimo parziale qualche brivido: Bressanone ha un sussulto d’orgoglio, accorcia sul 3-2 grazie alle marcature di Tauber (40.54) e Pircher (47.45) e fanno passare qualche brutto momento ai gialloneri, che però trovano la forza di reagire e rimettere le distanze con altri due gol di Ross Tedesco (58.28 e 59.52) che chiudono la contesa sul 5-2.

Altri punti da mettere in classifica per i Mastini e primo posto confermato almeno per un’altra settimana.