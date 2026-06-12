Da lunedì 15 giugno chiude al traffico la via per Lozza
Parte il cantiere da 1,5 milioni di euro, per messa in sicurezza e contrasto al dissesto idrogeologico della strada che da Bizzozero scende a Lozza
Da lunedì 15 giugno 2026 la via per Lozza di Varese sarà chiusa al traffico fino al termine dei lavori, per consentire l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e contrasto al dissesto idrogeologico dei versanti.
L’intervento sulla strada – che corre in ambiente boschivo – è stato presentato ai cittadini nell’incontro pubblico del 5 giugno scorso.
Un’opera complessa e attesa, dal valore complessivo di un milione e mezzo di euro interamente finanziati tramite i fondi del PNRR, a cui si affiancherà un secondo lotto per la mobilità dolce.
Durante i lavori sul versante verranno infatti avviate infatti le predisposizioni strutturali per la nascita di un collegamento pedonale, un’opera nata circa un anno fa grazie a un emendamento al bilancio del consiglio regionale presentato dal consigliere della Regione Lombardia Giuseppe Licata. Il finanziamento regionale ottenuto, pari a circa 300 mila euro, consentirà di completare il quadro con un percorso pedonale protetto del valore attuale stimato di 330 mila euro.
Il cantiere durerà quattro mesi: verrà posizionata la cartellonistica indicante i percorsi alternativi per raggiungere il centro di Lozza sull’altra via di accesso.
Via per Lozza chiude per quattro mesi: un maxicantiere da 1,5 milioni contro le frane
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