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Da lunedì 15 giugno chiude al traffico la via per Lozza

Parte il cantiere da 1,5 milioni di euro, per messa in sicurezza e contrasto al dissesto idrogeologico della strada che da Bizzozero scende a Lozza

via per lozza varese

Da lunedì 15 giugno 2026 la via per Lozza di Varese sarà chiusa al traffico fino al termine dei lavori, per consentire l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e contrasto al dissesto idrogeologico dei versanti.

L’intervento sulla strada – che corre in ambiente boschivo – è stato presentato ai cittadini nell’incontro pubblico del 5 giugno scorso.

Un’opera complessa e attesa, dal valore complessivo di un milione e mezzo di euro interamente finanziati tramite i fondi del PNRR, a cui si affiancherà un secondo lotto per la mobilità dolce.
Durante i lavori sul versante verranno infatti avviate infatti le predisposizioni strutturali per la nascita di un collegamento pedonale, un’opera nata circa un anno fa grazie a un emendamento al bilancio del consiglio regionale presentato dal consigliere della Regione Lombardia Giuseppe Licata. Il finanziamento regionale ottenuto, pari a circa 300 mila euro, consentirà di completare il quadro con un percorso pedonale protetto del valore attuale stimato di 330 mila euro.

Il cantiere durerà quattro mesi: verrà posizionata la cartellonistica indicante i percorsi alternativi per raggiungere il centro di Lozza sull’altra via di accesso.

Via per Lozza chiude per quattro mesi: un maxicantiere da 1,5 milioni contro le frane

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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