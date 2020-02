“Mi hai rotto lo specchietto dell’auto”, preso il truffatore

Stava per cadere nella trappola dello “specchietto” ma il caso le ha dato una mano e il truffatore è stato identificato e denunciato.

È accaduto a Gazzada Schianno, in via Roma. Una donna stava andando a prendere il figlio a scuola quando, passando nella via in auto, ha sentito un colpo alla carrozzeria. Si è fermata e un giovane si è avvicinato mostrandole lo specchietto della auto da cui era sceso, distrutto. Il ragazzo ha quindi chiesto alla donna di risolvere subito la faccenda, senza coinvolgere le assicurazioni e si è offerto di accompagnarla al bancomat più vicino per prelevare poco più di cento euro.

Arrivati alla banca però la donna non è riuscita a fare il prelievo. Il ragazzo ha proposto quindi di rimandare l’accordo e si è allontanato. Ma una volta giunta a casa la signora ha raccontato tutto al marito che ha capito subito che qualcosa non quadrava. La donna si è rivolta quindi ai carabinieri di Azzate i quali hanno coinvolto nelle indagini la polizia locale di Gazzada Schianno. Gli agenti hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona ed hanno individuato la macchina. Non è stato semplice, però, risalire al vero intestatario dell’auto; dopo alcune verifiche gli agenti della polizia locale sono riusciti a risalire all’impostore, già conosciuto alle forze dell’ordine, e specializzato proprio nella “truffa dello specchietto”: si tratta di un giovane italiano di 22 anni. I carabinieri di Azzate lo hanno denunciato per truffa.