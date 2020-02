Minigonne di jeans: quali sono i migliori abbinamenti?

La minigonna in denim è stato un capo must degli anni Novanta, che tutte abbiamo sicuramente indossato almeno una volta. Oggi, la mini torna prepotentemente sulle scene per riaffacciarsi nel mondo del fashion e tornare protagonista. Adesso che i tempi sono cambiati, scegliere gli abbinamenti giusti diventa fondamentale per portare questo capo con classe ed eleganza. Per questo vi mostreremo qualche outfit da cui prendere spunto per non rinunciare alla minigonna jeans ed indossarla con disinvoltura.

Abbinata con una camicia in stile maschile e dal taglio over, la minigonna viene “smorzata” grazie alla lunghezza delle maniche e alla vestibilità ampia del capo. Potete scegliere di infilare la camicia nella gonna per un effetto sblusato e chic, oppure far sì che la camicia si intraveda dall’orlo della gonna per un tocco più cool. L’abbinamento ideale prevede una minigonna con orlo sfrangiato e stivaletti con tacco a stiletto.

Con una t-shirt a tinta unita ed un elegante blazer, la minigonna in denim si trasformerà immediatamente in un capo decisamente più adulto. Grazie a questo abbinamento sarà possibile ottenere un bellissimo look anche per il lavoro e l’ufficio, senza dover rinunciare ad una mini skirt in jeans. In questo caso si possono scegliere modelli con orli rifiniti oppure sfrangiati per un look un po’ più glam. La scarpa ideale per questo outfit è decisamente bassa ma elegante, magari lucida.

La minigonna a vita alta con bottoni è perfetta se abbinata ad un top crop, lasciando leggermente scoperti ventre e schiena. Per i piedi, in questo caso è bene optare per un tacco medio che aiuti a slanciare, scegliendo magari una classica décolleté. L’outfit può essere, infine, completato indossando un bomber tipicamente anni Novanta e sarete perfette per un aperitivo in centro con le amiche.

La scelta più semplice prevede di abbinare la minigonna jeans, con un altro capo nello stesso tessuto. Una camicia in denim, ad esempio, è esattamente quello che fa al caso nostro. Denim on denim, quindi, è una scelta vincente, andando a creare un look perfetto per lo shopping in città o per un’uscita informale. A completare il vostro outfit questa volta ci penseranno delle fantastiche sneakers oppure, qualora gli anni Novanta vi stiano particolarmente a cuore, anche delle Converse colorate.

La minigonna in denim può essere ampiamente valorizzata a partire dalle scarpe. Indossando dei mocassini o delle “Duilio” dallo stile maschile, infatti, otterrete un look decisamente femminile e non infantile. Il risultato sarà un outfit ricercato e attento ai dettagli, da completare con una blusa in seta o raso se si vuole un effetto più elegante oppure con una camicia sportiva per un risultato più casual.

L’abbinamento più classico che si può ottenere utilizzando una minigonna in jeans è quello con le t-shirt stampate. Scegliete una stampa che non sembri troppo infantile, magari optando per qualcosa di simpatico o, perché no, legato al vostro gruppo rock preferito. Con questo tipo di abbinamento è possibile scegliere delle sneakers per uno stile decisamente più casual oppure un tacco a spillo (che sia di una décolleté o di uno stivaletto) per un tocco di sensualità e femminilità in più.

Un brand vorrei consigliarvi è Miss Sixty, dove troverete una vasta selezione di minigonne di jeans. I diversi modelli permettono di bilanciare e mixare gli outfit, andando a giocare con i vari stili possibili. Adesso che conoscete tutti i trucchi per abbinare la mini in denim non vi resta altro che cominciare a sperimentare.