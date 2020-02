Off-road e familiare. È GLB, il nuovo SUV Mercedes-Benz

Che quello dei SUV medio compatti sia uno dei segmenti più appetibili lo rivela la serrata competizione tra le case costruttrici. È qui che Mercedes-Benz punta a fare incetta di consensi con Mercedes GLB, il SUV di nuova generazione che comunica tutto il fascino della Stella a tre punte in un design deciso, coniugando versatilità e animo offroad. La Sport Utility per lavoro e famiglia dallo spirito dedito all’avventura, senza rinunce sul piano del comfort.

La nuova GLB: tecnologia, avventura, ricercatezza e comfort

Lo stile degli esterni ricorda il mondo del fuoristrada, per via delle linee squadrate. Dentro l’abitacolo si respira quella cura che identifica i modelli di alta fascia, dalla selezione dei materiali all’ergonomia. È evidente inoltre l’impegno della casa di Stoccarda nella progettazione di spazi concepiti per assicurare comodità sotto ogni aspetto, anche in altezza. Coerente con questo approccio la capienza minima da 560 litri del bagagliaio.

Con una lunghezza di 4,63 metri e 1,83 di larghezza, le dimensioni non sono modeste. Anche se il pianale ha un passo più grande di soli 10 centimetri rispetto a quello di Mercedes Classe A. È disponibile, su richiesta del cliente, la trazione integrale 4Matic, che conferisce a Mercedes GLB eccellenti doti da fuoristrada e massima sicurezza. In merito agli optional, le versioni 4×4 possono sfruttare i vantaggi del pacchetto Offroad.

Non solo SUV, Mercedes-Benz Classe A è la più richiesta nei leasing della Gran Bretagna

Oltre a quello dei SUV, le berline compatte sono un altro ambito strategico per Mercedes-Benz. Da anni Classe A rappresenta una delle proposte più gettonate. Un’ulteriore recente conferma giunge da Leasing.com, che assegna alla compatta della Stella il primato di auto più richiesta in leasing in Gran Bretagna nel 2019.

Sarebbe coinvolto, in particolare, il pubblico con età compresa tra i 25 e i 34 anni, interessato a un leasing con contratto a tre anni e chilometraggio annuale pari a 10.000 km. Risultati frutto di una sintesi vincente di cui fanno parte la linea accattivante ed elegante, che ha appeal sui giovani, e ottime doti quanto ad abitabilità. In ambito urbano o fuori città, grazie alle qualità dinamiche, riesce sempre a dimostrarsi all’altezza.

Non solo prestazioni e design. A decidere il piacere di guida sono le tante comodità del comparto tecnologico. Al volante di Classe A si ha il controllo dell’ultima versione del raffinato sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience), a cui s’aggiungono i dispositivi che caratterizzano i migliori modelli della Stella: dal display widescreen in alta risoluzione alla navigazione in realtà aumentata, passando per intelligenza artificiale, comandi vocali, eccetera.