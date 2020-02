Openjobmetis, scrimmage positivo contro Urania

Buon test per la Openjobmetis, che in attesa che tornino gli impegni di campionato, sta affrontando scrimmage e amichevoli per testare la forma fisica e non perdere il ritmo partita. (Foto pallacanestrovarese.it)

Oggi – mercoledì 19 febbraio – i biancorossi sono stati ospiti dell’Urania Milano, squadra di A2, per un allenamento congiunto.

La squadra di coach Attilio Caja, priva di Matteo Tambone e di Siim-Sander Vene, impegnati con le rispettive nazionali, ha vinto 73-59. Tre i biancorossi in doppia cifra: 11 Mayo, 16 Clark e 17 per Jakovics mentre il neo arrivato Justin Carter si è fermato a quota 8.

Ferrero e compagni torneranno in campo domani – giovedì 20 febbraio – per la gara amichevole contro i Lugano Tigers che si disputerà nella palestra di Gallarate (via Sottocosta di Crenna) alle ore 19:00. Invitati speciali per la gara saranno le giovanili della BasketBall Gallaratese che riempiranno il palazzetto con il loro entusiasmo.