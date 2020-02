Ospedali, arrivano i rinforzi: 53 infermieri prendono servizio

Sono state pubblicate da poco le graduatorie, per cui ci vorrà ancora qualche giorno prima che prendano servizio.

Sono 53 persone tra infermieri, ostetriche e operatori socio sanitari che hanno superato i concorsi banditi dall’ASST dei Sette Laghi.

Nel dettaglio si tratta di 32 infermieri, 5 ostetriche e 6 OSS che saranno distribuiti nelle varie sedi dell’Azienda, da Luino ad Angera.

Per quanto riguarda gli infermieri, a parte una dozzina di stabilizzazioni, gli altri neoassunti saranno destinati in parte sul Verbano, uno a Tradate e 14 nel Presidio di Varese. Questi ultimi andranno a rinforzare in particolare l’organico delle aree intensive e del blocco operatorio dell’Ospedale di Circolo, mentre 4 infermieri andranno al Del Ponte.

Al Del Ponte sono destinate anche 3 ostetriche, mentre le altre due prenderanno servizio nel punto nascita di Cittiglio.

Infine, per quanto riguarda gli OSS, saranno ripartiti tra il Circolo, il Del Ponte, Luino, Cittiglio, Angera e Tradate, a seconda delle necessità legate al turnover.

“Siamo un’Azienda molto grande, con un turnover che impatta tantissimo – commenta il Direttore generale dell’ASST dei Sette Laghi, Gianni Bonelli – Lo sforzo per assumere deve quindi essere più che proporzionale e la nostra Azienda ce la sta mettendo tutta: oltre a queste, stiamo programmando nuove assunzioni, compatibilmente con i fondi disponibili. Ai 53 assunti rivolgo il mio benvenuto e auguro loro di poter cogliere tutti gli stimoli per crescere e realizzarsi professionalmente che un ambiente di lavoro come il nostro può offrire”.