Il parco della Genesi non piace al dirigente, il comitato convoca un incontro pubblico

IL Comitato Parco della Genesi, fra giugno e settembre 2019, ha elaborato la proposta di percorso di progettazione partecipata del Parco della Genesi per il comparto di proprietà pubblica del Piano di Recupero di iniziativa pubblica dell’ex – Calzaturificio Borri, da presentare all’Amministrazione Comunale ai

sensi dell’art. 33 del vigente Statuto del Comune di Busto Arsizio.

I membri del comitato si dicono soddisfatti del cammino sin qui percorso: «Con grande impegno, passione e soddisfazione finale, fra il 6 ottobre 2019 e il 6 dicembre il Comitato Parco della Genesi ha raccolto 2.475 firme di cittadine e cittadini, ben oltre la soglia delle 2.000 firme previste dallo Statuto del Comune: il 18 dicembre 2019, la proposta è stata depositata all’Ufficio Protocollo del Comune».

Il 17 gennaio 2020, all’indirizzo di posta elettronica del Comitato Parco della Genesi è stata recapitata –

tramite pec del Protocollo del Comune – una bozza di risposta sottoscritta dall’ingegner Erasmo Nocco, Dirigente VI Settore Opere Pubbliche, SUAP, Ambiente e Territorio.

Il Comitato Parco della Genesi ha valutato tale risposta «un monstrum amministrativo (sia per la forma che

per la sostanza procedimentale e contenutistica) che offende la dignità civica del Comitato stesso ma soprattutto

quella dei firmatari e delle firmatarie della proposta e invita le firmatarie e i firmatari, la cittadinanza, i rappresentanti degli organi di informazione locali, a un incontro pubblico che si svolgerà venerdì 14 febbraio

in Galleria Boragno (via Milano), dalle 18:00 alle 19:30.

In quell’occasione il Comitato Parco della Genesi presenterà la bozza di risposta e illustrerà le proprie

valutazioni dei comportamenti dell’Amministrazione Comunale e raccoglierà i suggerimenti del pubblico

per proseguire il cammino intrapreso. Aperitivo offerto da Gusto Arsizio.