Polemiche ai tempi del Coronavirus: il sindaco “si sciocca”, Pinti reagisce

«Da Consigliere Comunale della Lega prego il Sindaco Galimberti di non strumentalizzare le dichiarazioni fisiologiche dell’opposizione circa la crisi politica in corso nella sua Giunta» a parlare è Marco Pinti, consigliere comunale della Lega di Varese.

Il riferimento è a un post pubblicato domenica sulla pagina di Davide Galimberti, che si riferisce ad alcune polemiche pubblicate nelle ultime ore:

Questa la risposta del consigliere al sindaco: «Da parte nostra sappiamo ben distinguere tra i normali argomenti di dibattito cittadino (parcheggi, lavori pubblici, rette degli asili, sicurezza) e le esigenze di compattezza e coesione cittadina che gli eventi ci impongono e a cui come Lega non verremo certo meno – spiega Pinti – In questo senso colgo l’occasione per invitare il Sindaco a condividere ogni informazione e possibile decisione anche con le forze di minoranza, così da delimitare insieme un perimetro di azione comune per il bene dei varesini».