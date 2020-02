Posa elettrodotto, sei parcheggi in meno

Lavori sulla pavimentazione stradale ridurranno il numero di parcheggi in centro.

È quanto stabilito con ordinanza dal Comune in vista di alcuni lavori per la posa di un elettrodotto interrato.

La decisione istituisce in via temporanea “divieto di sosta in n°6 stalli di sosta del posteggio di Via Valsecchi (sito tra Municipio e Supermercato) dalle ore 7.00 del 13.03.2020 fino a termine lavori di manomissione del suolo stradale per posa elettrodotto interrato“.