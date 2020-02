Rinviata la revisione della delibera sui contributi ai disabili

I contributi regionali per i disabili possono attendere. È infatti saltata la presentazione dell’assessore alla Disabilità Bolognini chiamato a rivedere la DGR approvata il 23 dicembre scorsa e di fatto bocciata dall’assemblea regionale.

LE RASSICURAZIONI DELL’ASSESSORE BOLOGNINI

Questa mattina l’assessore avrebbe dovuto annunciare una nuova proposta ma, all’ultimo momento, i componenti della commissione sanità sono stati avvisati del rinvio.

L’ipotesi avanzata è che sul punto non ci sia una veduta unitaria tra i diversi componenti della maggioranza.

L’assessore Bolognini smentisce problemi o contrasti: «Non c’è nessuna volontà di scappare o perdere tempo. La delibera relativa ai contributi per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi andrà in Commissione Sanità martedì mattina e successivamente sottoposta all’approvazione della Giunta. Poiché le risorse del fondo sanitario regionale sono state liberate in queste ore, abbiamo preferito rimandare a martedì la Commissione per dare un quadro certo alle famiglie, che aspettano e devono ottenere, giustamente, notizie chiare e definite».

OPPOSIZIONI CRITICHE

Le critiche delle opposizioni, però, non vengono meno: «La gestione di questa situazione da parte dell’assessore Bolognini è imbarazzante. – afferma il consigliere del PD Samuele Astuti – Dopo il grave errore del 23 dicembre scorso ha avuto un mese per porre rimedio, per ridare alle famiglie dei disabili gravi e gravissimi le risorse per l’assistenza che con la delibera precedente gli stava togliendo. Abbiamo dovuto fare due mozioni per fargli fare dietrofront e oggi siamo ancora agli annunci, perché anziché presentarsi in commissione, come si era impegnato a fare con tutto il Consiglio regionale, l’assessore ha deciso all’ultimo di non partecipare e di mandare alla stampa una nota rassicurante. Bolognini ha mancato di rispetto non tanto a noi, quanto alle famiglie che da Natale scorso sono preoccupatissime dei tagli che erano stati annunciati e che non sono ancora stati cancellati. Bolognini non può davvero lamentarsi dei fondi statali che con questo governo, non con quello in cui c’era la Lega, sono aumentati in modo consistente, passando da 71 milioni a 91. A mancare erano semmai i fondi regionali, che erano fermi a 10 milioni. I fondi nazionali sono aumentati e la giunta leghista voleva tagliare i contributi. Non è una questione di soldi ma di scelte e Bolognini aveva fatto la scelta sbagliata che siamo riusciti a fermare il 14 gennaio con una mozione, votata anche da parte della maggioranza nonostante il parere contrario dell’assessore».

Critico anche Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5S: «Si smetta di cercare scuse e creare polemiche e si faccia la cosa giusta! Le famiglie non possono essere legate agli umori della Lega. Ad ogni sessione di bilancio ho presentato emendamenti per aumentare i fondi alla B1, sempre bocciati dalla maggioranza. L’assessore Bolognini pur riconoscendo la delicatezza del tema, per difendere la sua assenza, non ha avuto la stessa sensibilità quando il 23 dicembre con una delibera ha tagliato i fondi alle famiglie dei disabili gravi e gravissimi».

I NUMERI DELLA PROVINCIA DI VARESE

In provincia di Varese nel 2017 erano 334 i beneficiari del buono B1 : 189 nel distretto dell’Asst Sette Laghi ( tra cui 73 minori) e 145 nella Valle Olona ( 50 minori). Nel 2018, il nr totale è salito a 422: 250 nel territorio della Sette Laghi con 98 minori e 172 in quello della Valle Olona con 69 minori. Lo scorso anno, il totale di beneficiari era di 525 di cui 307 nel nord della provincia (con 121 minori) e 218 a sud ( 103 minori).

Negli anni, i fondi a disposizione sono cresciuti: dai 2 milioni e mezzo del 2017, ai quasi 3,9 milioni del 2018 sino ai 3 milioni e 934.000 dello scorso anno.

I NUOVI CONTRIBUTI

L’assessore Bolognini nei giorni scorsi ha annunciato di aver recuperato ulteriori 11 milioni da destinate alla disabilità grave: « Abbiamo individuato, in collaborazione con l’assessorato al Welfare, ulteriori 12 milioni che ci permetteranno di garantire il contributo fisso di 600 euro, come l’anno scorso, e di implementarlo ulteriormente, anche attraverso voucher sanitari, fino ad arrivare a un importo massimo, in determinate situazioni, di 1.700 euro, con un incremento di ulteriori 100 euro rispetto al passato. Ricordo che in Lombardia quest’anno il numero dei beneficiari è cresciuto di quasi 2.000 unità. Abbiamo quindi dovuto compiere un grande sforzo per garantire a tutti il contributo e sostenere anche il care giver familiare nella sua attività quotidiana, senza creare liste d’attesa, come accade in altre regioni».

LA POSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni, quindi, sono state rinviate alla prossima settimana. Nel frattempo hanno scritto un’ulteriore lettera indirizzata al Presidente della Commissione Sanità Monti e all’Assessore Bolognini: « Accogliamo con soddisfazione queste iniziative, segno tangibile dell’attenzione che le Istituzioni regionali hanno nei confronti dei bisogni e dei diritti delle persone con disabilità. Una soddisfazione parziale, perché le ipotesi di revisione del Piano risultano, a nostro avviso, ancora non sufficienti a garantire a tutte le persone coinvolte i sostegni necessari a una vita dignitosa. Per questo motivo inviamo questa ulteriore comunicazione, convinti che il confronto e la collaborazione con il Consiglio e la Giunta regionale siano la chiave per superare gli ostacoli ancora presenti. E’ necessario, prima di tutto ribadire, alcuni punti che riguardano l’insieme delle politiche di welfare sociale per la disabilità e quindi anche la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza»

