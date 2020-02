Rissa a Ferno, spuntano un coltello e un manganello Nunchaku

Venerdì scorso verso le 18 una pattuglia della polizia locale dell’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno è intervenuta in via Roma a Ferno in seguito alla segnalazione di una rissa: due uomini, rispettivamente di 54 e 73 anni entrambi residenti a Ferno, si stavano azzuffando e offendendo reciprocamente. I due non erano però a mani nude, uno brandiva un coltello, l’altro un manganello doppio tipo Nunchaku, due bastoni legati tra loro con una catena. (nella foto il comandante della polizia locale Emanuele Mattei)

Gli agenti, raggiunti poco dopo da una pattuglia dei carabinieri di Lonate Pozzolo, riuscivano a calmare i due contendenti e a disarmarli che venivano poi accompagnati alla stazione dei carabinieri per le procedure di identificazione. I due sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per detenzione illecita di armi improprie, sottoposte a sequestro.