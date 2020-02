Ruba uno speaker bluetooth, denunciato

Aveva rubato uno speaker bluetooh dagli scaffali di un supermercato di Cantù.

I militari della Compagnia di Cantù, in particolare gli uomini dell’Aliquota Radiomobile del NOR di Cantù, hanno denunciato un ragazzo classe 2001, cittadino lituano, residente a Cassina De Pecchi per il reato di rapina impropria.

I fatti risalgono alla serata del 3 febbraio, quando il giovane ha rubato l’apparecchio e lo ha nascosto sotto il giubbotto. Il 18enne, dopo aver varcato l’antitaccheggio dell’uscita, è stato immediatamente fermato dal personale della sicurezza, con il quale ha dato vita ad una colluttazione per poi tentare la fuga.

I carabinieri lo hanno bloccato e denunciato, restituendo la refurtiva al legittimo proprietario.