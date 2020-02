Un “San Valentino” ricco di romanticismo, cultura e buon cibo: questa è la proposta con cui il FAI – Fondo Ambiente Italiano inaugura il calendario degli eventi in programma nel 2020 a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA). Il FAI offrirà infatti la possibilità di celebrare in modo originale la tradizionale festa degli innamorati, tra i saloni affrescati in stile rococò e lo scenografico e monumentale giardino all’italiana che caratterizzano questa villa di delizia a due passi dal Lago Maggiore.

In questa affascinante location la sera di venerdì 14 febbraio, a partire dalle ore 19, gli ospiti saranno invitati a partecipare a un’interessante visita guidata alla scoperta della storia del luogo, residenza di campagna nel Cinquecento, poi dimora signorile nel Settecento, per l’occasione eccezionalmente aperta anche in notturna. Alle ore 20.30 si proseguirà con un’elegante cena a lume di candela con accompagnamento musicale presso il Ristorante “I Rustici”, all’interno del Bene del FAI, dove sarà possibile assaporare uno squisito menu a tema, che prevede l’utilizzo di alcuni prodotti d’eccellenza del territorio lombardo:

Aperitivo di benvenuto

Antipasto Cuore di sfoglia con scalogno al Nebbiolo, mela caramellata e fonduta leggera di Taleggio

Primo piatto Risotto al profumo di rosa, petali e ricottina fresca della Valcuvia

Secondo piatto Carciofo ripieno di formaggio San Biagio dell’Azienda agricola Il Vallone, bardato con fesa di vitello e salsa allo Spritz

Dessert Sogno d’Amore al cioccolato leggermente piccante e frutto della passione

Acqua e caffè inclusi. Vini esclusi

“SAN VALENTINO A VILLA BOZZOLO” a Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Venerdì 14 febbraio 2020, dalle ore 19

Ingresso, visita guidata + cena:

Intero: 55 €; Iscritti FAI e residenti Comune di Casalzuigno: 50 €.

Ingresso solo visita guidata:

Intero: 12 €; Iscritti FAI e residenti Comune di Casalzuigno: 5 €.

ATTENZIONE: L’evento è su prenotazione fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a faibozzolo@fondoambiente.it oppure telefonando al numero 0332/624136.