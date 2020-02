Serata dedicata a San Francesco d’Assisi a Comunità Giovanile

Venerdì 7 febbraio, ore 21, in collaborazione con il consigliere comunale Alessandro Albani, Comunità Giovanile propone una serata dedicata alla vita di San Francesco. L’incontro è intitolato “Francesco d’Assisi. Una buona notizia?”.

Interverranno Fra’ Pietro Pagliarini, guardiano del Convento dei Frati Minori di Busto Arsizio, Lidia Ceriotti De Luca, della Fraternità di Busto Arsizio, Nazareno Cassani, volontario del gruppo “Quelli della tavola“.

Alessandro Albani dichiara: «Organizzare una serata parlando di San Francesco è una grande emozione e certamente un momento per approfondire il nostro rapporto con “Nostro fratello”. La figura e “la presenza” di questo Santo mi ha accompagnato nelle difficoltà della vita, sostenendomi con la Sua forza e tenerezza, proiettandomi sempre a guardare con speranza il presente e il futuro, guardando con compassione gli errori del passato. Sara’una serata e una meravigliosa occasione per condividere l’esistenza di un uomo diventato Santo e per aprire il cuore volgendo lo sguardo in verticale ispirandoci proprio alla vita di San Francesco».

Pannilini aggiunge: «Sono molto entusiasta della serata organizzata insieme ad Alessandro. La spiritualità, infatti, è un elemento molto importante della mia vita, proprio come lo era per Giovanni Blini. E San Francesco certamente rappresenta un esempio sempre vivo a cui potersi ispirare. Nel nostro piccolo anche in Comunità Giovanile cerchiamo di aiutare gli ultimi, grazie all’impegno in stazione di “Quelli della Tavola”. Sarà emozionante ascoltare anche la testimonianza di Nazareno Cassani, storico volontario del gruppo».