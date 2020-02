Sfida all’ultimo libro: appassionante gara alla Maino

Una gara di lettura che da 4 anni appassiona gli studenti delle medie Maino di Cassano Magnago.

È la sfida che la professoressa Emma Sergi ha ideato per i ragazzi di seconda, coinvolgendoli in una sfida a colpi di memoria e gusto della lettura: « Ogni anno scelgo dodici titoli che gli sfidanti sono chiamati a leggere in tre mesi – spiega la professoressa – Il giorno della gara, devono superare cinque diverse prove che mettono alla prova la memoria ma anche la strategia di squadra perché le sfide sono varie e complesse».

Ogni squadra è composta da 12 studenti e può avere qualche riserva. Deve trovare il nome e disegnare il proprio logo.

Il giorno della competizione, che quest’anno si è svolta il 24 gennaio scorso, si ritrovano tutti nel salone che ospita la mensa. Ciascun gruppo aveva una postazione e 5 prove da superare: il memory con dettagli di una copertina da riconoscere, l’incipit da individuare, l’agenzia di viaggio con luoghi e personaggi da abbinare, il cruciverba sulle curiosità e trova l’intruso con gruppi di citazioni dello stesso libro tra cui una errata.

«In questi anni di gara ho potuto vedere la passione dei ragazzi – commenta la docente – Se stimolati nel modo gusto e con racconti che sentono propri, leggono con interesse e motivazione. Ci sono ragazzi che finiscono tutti e dodici i titoli assegnati».

La media Maino, sotto la direzione della preside Addolorata Vantaggiato, ha un progetto speciale dedicato alla lettura “Raccontami una storia”, che vede la gara in seconda e l’incontro con diversi autori in terza: « L’idea della sfida è nata quasi per gioco ma ho trovato subito grande entusiasmo da parte delle colleghe e uno sponsor determinante: la biblioteca di Oggioni Santo Stefano che ci sostiene e fornisce copie dei libri».

Domani, venerdì 14 febbraio, sarà tempo di premiazioni: la squadra vincitrice si aggiudica il viaggio al salone del Libro di Torino, ma premi saranno consegnati anche ai “Maino lettori” che hanno letto tutti i libri, a chi ha disegnato il logo della propria squadra o realizzato il “book trailer”.

Si regaleranno libri per proseguire una passione nata come sfida e che, si spera, potrà continuare a lungo: « Io leggo moltissimi libri dedicati a questa fascia di età per poter scegliere la bibliografia da assegnare – spiega la docente Sergi – ormai mi sono appassionata e non leggo quasi null’altro».