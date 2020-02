Spacciatori arrestati, la Lega: “La collaborazione coi consiglieri comunali funziona”

In merito alla recente operazione delle forze dell’ordine volta alla repressione del traffico di droga nei boschi attorno a Castellanza, la sezione cittadina della Lega tributa un plauso e un grande ringraziamento ai militari impegnati nell’operazione.

«Gli abitanti della zona, e più in generale tutti i cittadini Castellanzesi, possono tirare un sospiro di sollievo in quanto le segnalazioni e gli avvertimenti che avevamo raccolto dai cittadini sono state prontamente affrontate, come già avvenuto in passato dai Carabinieri di Castellanza e Busto Arsizio» – scrivono gli esponenti leghisti di Castellanza.

I leghisti si prendono parte del merito dell’operazione dopo le denunce sui giornali dei giorni scorsi da parte del consigliere di opposizione Angelo Soragni: «Siamo certi che la continua collaborazione tra le forze dell’ordine e i consiglieri comunali non può che fare migliorare la nostra città rendendola sempre più sicura e piacevole da vivere. Ci auguriamo, inoltre, che questo possa convincere anche gli amministratori della città (in paricolare chi è delegato alla sicurezza) che la situazione non è così ”normale”come sostenevano e che non bisogna mai abbassare la guardia».