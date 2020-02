Spazzatura Kilometrica slitta al 16 maggio

Anche il Campionato studentesco di Spazzatura Kilometrica, in programma per il prossimo 29 marzo a Porto Ceresio, Cuasso al Monte e Bisuschio, si adegua alle indicazioni di Regione Lombardia per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus e cambiata data.

La manifestazione, salvo ulteriori indicazioni, si svolgerà il 16 maggio, nel rispetto delle disposizioni emanate oggi dalla Regione.

Lo hanno reso noto oggi i responsabili l‘associazione On fondata da Max Laudadio, che organizza la nota manifestazione.