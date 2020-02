Striscia la Notizia e il Telepass non riconosciuto da Pedemontana

Striscia la Notizia fa un blitz su Pedemontana.

In un servizio di Capitan Ventosa andato in onda martedì 24 febbraio si evidenzia il fatto che alcuni varchi free flow sulla tratta varesina A36 (a Cislago per esempio, ma anche in altri punti) non leggono il Telepass (non c’è infatti il suono classico del Telepass), cosa che eleva di 3,50 euro (spese di accertamento) il pedaggio che ci si ritrova in fattura.

Sono molti gli automobilisti che si sono ritrovati con questo problema, alcuni intervistati al punto verde di Mozzate: Pedemontana ammette che ci possono essere i problemi per via della complessità del sistema e promette di risolvere il disagio, oltre ad assicurare che compilando un modulo, si può evitare la sovrattassa.

IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA