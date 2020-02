Tu@ Saronno ricorda Augusto Reina

Tu@Saronno si unisce al cordoglio della famiglia e della città per la scomparsa di Augusto Reina, l’imprenditore saronnese che ha portato la sua azienda ed il nome di Saronno ad essere conosciutissimi a livello internazionale. Geniali intuizioni, unite a molto molto impegno e passione hanno consentito la costante crescita della sua Illva Saronno, tanto da portarla ad essere un’azienda leader a livello mondiale con un prodotto il Disaronno, liquore apprezzatissimo e più bevuto nel mondo. Passione imprenditoriale e passione sportiva, con la rossoblu Caronnese calcio, amore per la famiglia, semplicità e simpatia, hanno contraddistinto la sua vita. Un saronnese che non sarà dimenticato.