Turismo slow, operatori francesi alla scoperta del Cuneese

L’ATL del Cuneese ha siglato una collaborazione con Allibert Trekking, il principale operatore turistico francese specializzato nella commercializzazione del turismo outdoor sostenibile e responsabile.

L’iniziativa, in particolare, prevede l’organizzazione di due educational tour nelle montagne del Cuneese mirati al potenziamento della promozione invernale per la destinazione “Valle Maira” (già presente a catalogo) e per l’inserimento di un tour nelle “Valli del Monviso”.

L’operatore Allibert Trekking promuove ai propri clienti vacanze slow, a basso impatto ambientale. Gli agenti di viaggio in visita in Valle Maira e in Valle Po, dal 1° al 6 marzo, sperimenteranno dunque attività quali le racchette da neve e lo scialpinismo, nel pieno rispetto degli ambienti incontaminati che ospiteranno loro prima ed i turisti francesi poi.

Sia l’ATL del Cuneese che Allibert Trekking saranno presenti a Parigi dal 12 al 15 marzo al salone fieristico Destinations Nature e successivamente a Lione, dal 20 al 22 marzo nell’ambito del Salon du Randonneur, per rafforzare l’immagine delle valli Cuneesi quale destinazione turistica ecosostenibile.