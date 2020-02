Vincenzo Mollica va in pensione e lascia la Rai

Vincenzo Mollica è l’immagine più nota in Italia per il giornalismo dello spettacolo e della musica. Oggi è l’ultimo giorno di lavoro in Rai. Lascia l’azienda per andare in pensione dopo quarant’anni di attività.

Per capire quanto sia noto basta fare una ricerca sulla Rete. Ha oltre 278mila risposte e tantissimi articoli. Sessantasette anni e una ricca pagina su Wikipedia dove potete trovare tutte le informazioni sulla sua carriera.

In queste ore tuti i giornali hanno interviste o lunghi articoli che raccontano la sua storia. Un anno fa il Corriere aveva svelato la sua malattia sia per la cecità che il Parkinson.

Pochi giorni fa Silvia Lucini ha pubblicato su Vanity fair una intervista con lui che racconta: Ho amato tutto. Tre giorni fa Concetto Vecchio su Repubblica.

Tanti auguri a Vincenzo Mollica anche dalla nostra redazione.