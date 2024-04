Il Varese non sfonda: 0-0 con la Vogherese

Non sfonda il Varese e contro la Vogherese non va oltre lo 0-0 che per entrambe significa verdetti rimandati all’ultima giornata di campionato. Gara non spettacolare, anche se qualche buona occasione le due squadre sono riuscite a crearle, soprattutto su colpi di testa nel secondo tempo. Bravo Tota su Di Maira, Perissinotto manda fuori di poco, mentre i rossoneri non sfruttano un paio uscite così così di Ferrari, prima con Gatelli e poi con Bahirov, che al 95′ spreca l’occasione più ghiotta mandando alto da due passi.

Galleria fotografica Varese – Vogherese 0-0 4 di 24

Per il Varese una gara ben condotta, ma alla quale è mancato l’acuto in attacco, quell’episodio che risolvesse con una giocata una gara bloccata contro una difesa attenta e quadrata. I tanti cross non sono sempre stati precisi ma è anche vero che la squadra non sempre ha accompagnato al meglio gli attacchi, con le due punte spesso non supportate a dovere.

I biancorossi mantengono il terzo posto, perché 0-0 termina anche la gara tra Rg Ticino e Lavagnese, ma le vittorie di Ligorna e Bra ancora non danno la matematica sicurezza dei playoff, con il Varese che dovrà guadagnare il punto che manca tra una settimana a Gozzano, da oggi invece sicuro della salvezza. La Vogherese invece con questo pareggio si ritrova di nuovo in zona playout, sorpassata dal Derthona, e dovrà conquistare la salvezza in casa contro l’Rg Ticino.

FISCHIO D’INIZIO

Penultima di campionato per il Girone A di Serie D e per il Varese potrebbe essere l’ultima stagionale al “Franco Ossola”. I biancorossi, terzi in classifica, dovranno cercare di chiudere al meglio la stagione regolare per tornare a giocare a Masnago almeno la prima dei playoff. E il primo ostacolo è la Vogherese che arriva ai piedi del Sacro Monte con fame di punti non avendo ancora la certezza matematica della salvezza. Mister Corrado Cotta schiera i biancorossi con il classico 4-3-1-2 con Zazzi in regia e Stampi alle spalle di Banfi e Di Maira. Stesso modulo anche per i rossoneri allenati da Marco Molluso che puntano su Trevisiol alle spalle di Binous ed Elios Minaj, ex della gara e già a segno da avversario nella gara dello scorso agosto di Coppa Italia.

PRIMO TEMPO

Il Varese prende il comando del gioco sin dai primi possessi ma a parte un tiro impreciso di Banfi al 3′, non riesce a creare occasioni per il vantaggio. La gara non si accende e i biancorossi, nonostante la quasi totatlità del possesso palla, non producono in attacco. Bisogna così aspettare il 34′ per il primo tiro in porta di una certa rilevanza, con Di Maira che si accentra da destra e impegna Tota con un mancino rasoterra che il portiere rossonero para in tuffo. Poco dopo Vitofrancesco entra in area e viene tamponato alle spalle da Silvestri ma l’arbitro, nonostante le proteste biancorosse, non concede il rigore. Nel finale di tempo si gioca poco, anche a causa dell’infortunio di Occhipinti che spezza il gioco prima della sostituzione con Isteri. All’intervallo il risultato è così ancora fermo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con un bell’affondo di Perissinotto che guadagna un angolo, ma dalla bandierina Vitofrancesco calcia basso e Di Maira subisce un colpo al naso che lo tiene fuori qualche minuto. Ne segue un periodo di poca lucidità che vede tanti errori tecnici. Mister Cotta manda in campo Ortelli per uno Stampi non in giornata e al 22′ arriva una grande doppia occasione per il vantaggio: prima è super la parata di Tota sul colpo di testa di Di Maira, poi l’incornata di Perissinotto esce di un soffio. La Vogherese non lascia spazio e al 29′ sfiora il gol con Gatelli che non sfrutta l’uscita imprecisa di Ferrari concludendo a lato. Nel finale entra anche Liberati per provare a dare più fantasia all’attacco ma la Vogherese difende sempre con ordine e non lascia spazio ai biancorossi. Nei 6′ di recupero gli attacchi biancorossi non prendono ritmo e così al 50′ la Vogherese va vicino al colpo grosso: su calcio da fermo Ferrari smanaccia male, la palla arriva sulla testa di Bahirov che però da due passi manda incredibilmente alto graziando i biancorossi. La gara si chiude così senza gol, con le due squadre che rimandano i rispettivi verdetti agli ultimi 90′ di campionato.

TABELLINO

VARESE – VOGHERESE 0-0 (0-0)

VARESE (4-3-1-2): Ferrari; Vitofrancesco, Cottarelli, Molinari, Benacquista; Perissinotto (30′ st Liberati), Zazzi, Palazzolo (35′ st Mandelli); Stampi (17′ st Ortelli); Banfi, Di Maira. A disposizione: Cassano, Furlan, Musumeci, Mandelli, Malinverno, Bernacchi, Baldaro. All.: Cotta.

VOGHERESE (4-3-1-2): : Tota; De Angelis, Gatelli, Balesini, Silvestri; Giani (17′ st Asslani), Giglio, Occhipinti (46′ pt Isteri); Trevisiol (31′ st Usardi); Minaj, Binous (31′ st Bahirov). A disposizione: Cassullo, Morra, Facchini, Mrkovic, Ferrara. All.: Molluso.

Arbitro: Cerea di Bergamo (Callovi e Cerrato).

Corner: 4-1. Ammoniti: Di Maira, Cottarelli per il Varese; Occhipinti, Gatelli, De Angelis, Isteri per la Vogherese. Recupero: 2’ + 6’.

Note: giornata nuvolosa, terreno in discrete condizioni