Varese – Vogherese in diretta

Penultima di campionato per il Città di Varese, che ospita al “Franco Ossola” la Vogherese. Obiettivi differenti per le due formazioni con i biancorossi in cerca di punti per la sicurezza dei playoff mentre i rossoneri vogliono evitare gli spareggi salvezza. Il nostro liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI