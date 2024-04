Cotta: “È mancato solo il gol. Non arrivare ai playoff mi darebbe molto fastidio”

VARESE – VOGHERESE 0-0 | LA SALA STAMPA

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): È mancato il gol e nel finale siamo anche stati fortunati. Qualche giocatore si diverte anche a farci soffrire perché l’ultima azione è nata da un nostro appoggio sbagliato a metà campo. Siamo stati fortunati perché se quel colpo di testa fosse entrato avremmo perso e la Vogherese avrebbe vinto, forse senza saperlo. Per noi è mancata la stoccata finale, in certi tratti anche la pazienza di muovere la palla, contro una squadra che è stata lì; ma è giusto perché il loro obiettivo è salvarsi. Poi abbiamo fatto qualche azione pericolosa ma non abbastanza. Nel primo tempo abbiamo spinto più a destra, nella ripresa un po’ e un po’, ma è mancato il colpo decisivo.

COTTA 2: Le posizioni in classifica non contano nulla e forse se giochiamo fuori squadra giochiamo più tranquilli, per una questione di responsabilità di squadra e di personalità. Sotto questo aspetto siamo cresciuti molto ma quando c’è da tirare la stoccata ancora facciamo fatica. Abbiamo fatto fatica contro squadre di seconda fascia quando c’era da leggere la gara in base all’avversario. L’idea di non arrivare ai playoff oggi mi dà un po’ fastidio perché credo che ce li meriteremmo per quanto fatto finora in stagione. Questa squadra è solamente da ringraziare per come si allena e affronta le partite.

MATTIA PERISSINOTTO (Giocatore Varese): Siamo partiti bene, abbiamo finito bene a parte l’ultimo episodio. Abbiamo rischiato qualcosa, ma lo facciamo sempre, ma la gara l’abbiamo fatta noi mentre loro cercavano un punto per salvarsi. Sapevamo potesse essere una gara del genere, ci è mancato il guizzo ma ci abbiamo provato. Sono sicuro che tra una settimana a Gozzano riusciremo a prenderci l’obiettivo playoff con una vittoria. Questo è un grande gruppo e sono contentissimo di essere qui.

MARCO MOLLUSO (Allenatore Vogherese): Ci ricordiamo di più il gol fallito nel finale ma anche il Varese ha sbagliato qualche occasione. Per noi sarebbe stato ingiusto perdere ma forse anche vincere sarebbe stato troppo. Il Varese merita di stare dove sta, i valori in campo si sono visti, noi abbiamo una rosa più corta ma oggi il punto è meritato e ce lo teniamo stretti. Domenica prossima cercheremo di vincere e sperare che anche gli altri risultati ci vengano incontro. Siamo venuti qui con l’idea di essere magari meno belli del solito ma più concentrati e così è stato: abbiamo concesso poco, anche sulle seconde palle, sintomo che sotto quel punto di vista abbiamo fatto bene. Se fossimo venuti a giocare in faccia al Varese avremmo rischiato di essere infilati, invece li abbiamo aspettati un po’ di più e la difesa con il centrocampo hanno fatto bene.