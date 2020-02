Prenderà il via il 20 marzo da Padova “XXX The Best Tour”, la nuova tournée dei Punkreas che porterà Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Endriù (chitarra) e Gagno (batteria) sui palchi di club e festival italiani, e che durerà per tutta l’estate.

Un annuncio che arriva all’indomani dello straordinario concerto evento all’Alcatraz di Milano, dove la band ha festeggiato i 30 anni di attività insieme a grandi ospiti e davanti a 3000 persone. Un successo senza precedenti che ha confermato l’entusiasmo del pubblico, che negli anni ha alimentato e sostenuto il sogno Punkreas nutrendosene e nutrendolo allo stesso tempo, e l’ottimo stato di salute del punk-rock.

Queste le prime date confermate: 20 marzo Padova (Cso Pedro), 28 marzo Cesena (Vidia Club), 3 Aprile Roma (Largo Venue), 18 Aprile Posada NU (Piazza Rockefeller), 25 aprile Corneliano d’Alba – CN (Cinema Vekkio).