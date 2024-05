Inizio di settimana con la pioggia, ma da giovedì su Varese risplenderà il sole

Tenere duro ancora qualche giorno. Questo devono fare i metereopatici, e anche una fetta consistente del resto del mondo che vive sotto le Prealpi, per via del tempo che continua la sua girandola fra sole e nuvole (a guardar fuori dalla finestra a dire il vero le ultime prevalgono decisamente). Bene: sarà così ancora per poco.

Infatti “un vortice depressionario oggi sulla Francia transita domani verso il Tirreno con nuvole e piogge che attraverseranno anche il N-Italia. Da mercoledì miglioramento. Il minimo depressionario si sposterà verso l’Italia meridionale mentre l’anticiclone atlantico tornerà sull’Europa occidentale con tempo più soleggiato e aumento delle temperature“, spiega il Centro Geofisico Prealpino di Varese.

Per lunedì 6 maggio dunque “Molto nuvoloso con piogge più frequenti su Alpi e Prealpi, limite neve oltre 2000m. In pianura spesso asciutto o piogge solo deboli e intermittenti e rare schiarite verso sera.“ Ancora freddino: massime 15-18, minime 11-13 gradi.

Martedì temperature invariate e “molto nuvoloso, solo a tratti occhiate di sole, con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Neve oltre 1800 m.“.

Mercoledì “in parte soleggiato ma ancora instabile con qualche rovescio o temporale al mattino sulla bassa padana e nel pomeriggio sulle Prealpi.“

La tendenza per giovedì e venerdì parla di ritorno del bel tempo, clima soleggiato, più caldo, massime 22/25°C. Nuvole cumuliformi sui monti e forse qualche temporale isolato nel pomeriggio su Orobie e Valtellina. Altrove asciutto.