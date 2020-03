Adolescenti solidali, regalano 100 euro all’ospedale

Caro direttore,

Le scrivo per raccontarle una bella e piccola storia di solidarietà che mi ha colpito in maniera particolare perché riguarda i nostri adolescenti, a volte giudicati ingiustamente superficiali ed egoisti.

Ebbene, mio figlio di 15 anni, quasi 16, qualche giorno fa mi ha chiesto di aiutarlo per fare una donazione all’Ospedale di Circolo di Varese. Sì, perché lui e i suoi amici hanno deciso di donare la cifra raccolta come premio per il loro tanto amato Fantacalcio al nostro ospedale che ora si trova in prima linea nell’emergenza.

Così ieri Abba, Andrea, Davide, Diego,Lorenzo, Manuel, Mattia, Mirco, Richy e Samu hanno donato all’ospedale i loro 100 euro … ed io mi sento di dire: bravi ragazzi, avete dato prova di grande sensibilità e solidarietà!!

Una mamma