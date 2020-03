“Aiutateci a proteggerci e a proteggervi”: l’appello della Croce Rossa Valceresio

Volontari in prima linea per garantire un aiuto nell’emergenza straordinaria per il coronavirus, ma anche per continuare a gestire le emergenze “normali”, che non mancano nemmeno in questi giorni difficili. Così la Croce Rossa Valceresio, si trova a celebrare il suo 30° anno di attività in prima linea nella battaglia più difficile.

Per i volontari e tutto lo staff della Croce Rossa Valceresio sono giorni sicuramente impegnativi, che si trovano ad affrontare con un crescente bisogno di presidi di protezione specifici, dalle mascherine ai guanti, ai disinfettanti. Ora lanciano un appello, perché con il concorso di tutti si possa dotare tutte le persone impegnate nella battaglia quotidiana contro l’epidemia a lavorare in sicurezza.

«Sono giorni impegnativi per tutti, anche per noi volontari di Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio – scrivono dalla sede di Arcisate – ecco perché siamo qui a chiedere il vostro supporto. Come sempre un piccolo gesto può dare un grande aiuto. La situazione di emergenza che stiamo vivendo necessita di presidi di protezione specifici e diverso materiale che permette di svolgere i servizi in sicurezza, per noi, ma anche per la persona che abbiamo accanto. Vogliamo e dobbiamo continuare a garantire i servizi quotidiani, anche in queste settimane, ma siamo altrettanto impegnati a far fronte all’emergenza Covid-19, lavorando in sinergia con le istituzioni e amministrazioni comunali».

«È ormai cosa nota la difficoltà di reperimento di tali dispositivi (mascherine, guanti, disinfettanti…) e il costo sempre più elevato. Con i fondi raccolti si potranno dotare i mezzi di soccorso e tutti i volontari che sono impegnati in servizio di DPI (Dispositivi Protezione Individuale), ma soprattutto possiamo così garantire anche la sicurezza anche del paziente».

Sostenere con un contributo il Comitato CRI Valceresio è il modo migliore per celebrare i suoi 30 anni di storia e ricambiare tutto l’impegno profuso per garantire al territorio assistenza nel campo del sociale, nella formazione nelle scuole, nel soccorso 118 e in molti servizi di assistenza e manifestazioni varie.

Le donazioni possono essere effettuate direttamente a questo link:

https://www.eppela.com/it/projects/27309-cri-valceresio-chiede-il-tuo-aiuto