Albizzate, il Comune pianifica la sanificazione delle strade

Sono in corso i contatti con una ditta specializzate per procedere alla sanificazione delle strade anche ad Albizzate. Ad annunciarlo è il sindaco Mirko Zorzo, occupato in questi giorni a coordinare le tante realtà che si stanno occupando di affrontare l’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus sul territorio comunale.

«Ci siamo attivati per procedere ad una sanificazione anche qui ad Albizzate – spiega Zorzo -. Qui in paese si è mossa una straordinaria macchina della solidarietà e la priorità è stata quella di fare in modo che nessun venisse lasciato indietro. Insieme a questi primi obiettivi da raggiungere stiamo lavorando anche su altri piani, per questo abbiamo preso contatto con una ditta specializzata e stiamo concordando un intervento su misura per la nostra realtà. Sarà prevista una sanificazione con un operatore manuale in alcuni spazi e con una macchina spazzatrice in altri. Calendarizzeremo a breve l’intervento». f