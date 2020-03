American Airlines e Delta Air Line sospendono i voli per Milano

American Airlines sospeso tutti i voli da e per Milano, sino al 24 aprile. L’ha comunicato la compagnia in riferimento ai voli dall’aeroporto Jfk di New York e da quello di Miami. La decisione a seguito dell’innalzamento dell’allerta, da parte degli Stati Uniti, al massimo livello per le aree italiane più colpite dal coronavirus.

Tra le altre compagnie che hanno sospeso alcuni collegamenti (o ridotto le frequenze) verso il nostro paese anche Swiss, British Airlines, EasyJet, El Al Israel Airlines, Brussels Airlines. Nei prossimi giorni sono previste altre limitazioni per quanto riguarda i voli verso Malpensa.

La sospensione dei voli è stata disposta anche dalla Turchia che ha bloccato i collegamenti con l’Italia, la Corea del Sud e l’Iraq.

Ferma i voli verso l’Italia anche Delta Air Lineha, fino – salvo ulteriori cambiamenti – al 1° maggio. La svolta arriva dopo che sabato pomeriggio l’equipaggio del collegamento di American Airlines delle 18 per Malpensa dall’aeroporto JFK di New York si è rifiutato di decollare per paura di andare nel Nord Italia, dove da qualche giorno è scoppiata l’emergenza coronavirus.

