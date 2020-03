Ancora lunghe code in dogana

Lunghe code si sono formate anche questa mattina, mercoledì 11 marzo, alla frontiera con la Svizzera.

Le colonne di auto si sono formate già intorno alle 5.30 di mattina al Gaggiolo e più tardi, intorno alle 7 la coda alla dogana di Brusata era di alcuni chilometri (come si vede nella foto della nostra lettrice Anna).

Come già era accaduto ieri mattina a partire dalle prime ore del consueto transito dei frontalieri la situazione della viabilità si è complicata per i controlli sui permessi di lavoro.

I recenti provvedimenti legati alla prevenzione del coronavirus, lo ricordiamo, permettono l’ingresso in territorio svizzero solo per i lavoratori, mentre non è consentito per altri motivi, compresi quelli scolastici.