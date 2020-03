“Tutto andrà bene”: per la biblioteca dei ragazzi un emozionante bigliettino

“Tutto andrà bene” scritto con la penna rossa e con un grande cuore alla fine: è il messaggio più bello che si possa ricevere, di questi tempi.

A scriverlo e ad appiccicare il post-it sulla vetrina della biblioteca dei ragazzi di Varese è stata una piccola utente, che davanti alla porta chiusa ha voluto mettere il suo segno di speranza.

«L’ha attaccata una bambina passando sulla porta di ingresso della Biblioteca dei Ragazzi – Conferma Valentina Marocco, che i piccoli utenti che frequentano la biblioteca conoscono bene – Non si è accorta che ero dentro. Ha proprio “spiattellato” il post-it con forza sul vetro.. Come per dire : la forza di questo bigliettino proteggerà questo posto e tutti quanti!».

Per non perderlo, le dipendenti hanno coperto e riparato il post it con un foglio di plastica: cosi che in tanti possano vederlo e scaldarsi il cuore.