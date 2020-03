Arriva la notte bianca digitale della cultura

La cultura italiana in questi giorni si è trasferita sul web. La chiusura per Decreto Ministeriale di musei, teatri, gallerie, luoghi di cultura non ferma la voglia di condividere la bellezza e per iniziativa di Invasioni Digitali arriva la La Notte Bianca Digitale – L’Italia Chiamò.

Questa sera (Venerdì 13 marzo) dalle 21 alle 24 su tutti i social (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok) si potranno seguire gli hashtag #NotteBiancaTw e #Litaliachiamo.

“Vale tutto per farci compagnia – spiegano i promotori di Invasioni Digitali – per trovare nuove forme di socialità con i tanti strumenti digitali che abbiamo a disposizione: musica, quadri, spettacoli di teatro, film, letture, fotografie e tutto quello di cui avete voglia di parlare e raccontare. Trasformiamo una bella serata in compagnia in un nuovo modo di sperimentare una socializzazione digitale, e magari farla diventare l’inizio di incredibili progetti futuri”.