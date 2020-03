Astuti: “Bene il provvedimento per lo smart working. Facciamo di più”

“La modifica del bando regionale per lo smart working è positiva e opportuna”. È la valutazione del consigliere regionale del Pd Samuele Astuti.

“Le risorse stanziate dalla Regione però sono largamente insufficienti a far fronte all’uso massiccio che, durante questa emergenza coronavirus, le aziende lombarde stanno facendo del cosiddetto lavoro agile.

Due sono le nostre richieste alla Regione: portare da 4,5 ad almeno 9 milioni di euro la dotazione economica e rivedere i criteri del bando al fine di snellire la procedura e anticipare i tempi di pagamento del contributo, che oggi avviene solo alla fine del progetto. Alle aziende, in crisi di liquidità, occorre un aiuto concreto ora, non tra molti mesi.”

Lo chiede per il gruppo regionale del Pd il consigliere Samuele Astuti alla luce della modifica apportata oggi al bando regionale per lo smart working, come annunciato dalla giunta regionale.