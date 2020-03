“Caldo” febbraio, è il mese dei record a Sud delle Alpi

Quello che si è appena concluso è stato il febbraio più caldo al Sud delle Alpi dal 1864. Lo ha comunicato MeteoSvizzera sottolineando il record da quando sono iniziate le rilevazioni dell’ente.

La temperatura media registrata in quest’area è di 8,3 gradi, un grado oltre il record del 1990 e quattro oltre la media fra il 1981 e il 2010.

MeteoSvizzera ha osservato inoltre come queste temperature siano state collegate all’alta pressione nell’Europa sud-occidentale e sul Mar Mediterraneo. Nel nord europeo si registrava invece bassa pressione, cosa che ha portato a spostamenti di aria calda sopra la Svizzera.

Per quanto riguarda le precipitazioni il Centro Geofisico Prealpino sottolinea che l’ultima pioggia significativa si è registrata il 22 dicembre “le statistiche mostrano che la siccità invernale a Varese non è infrequente. Negli ultimi 50 anni si sono verificati 39 periodi senza precipitazioni (< 3 mm) più lunghi di 30 giorni. I tre episodi più lunghi si sono verificati dal 3 Dicembre ’88 al 21 Febbraio ’89 (81 giorni), dal 22 Gennaio ’97 al 20 Aprile ’97 (89 giorni) e dal 28 novembre 1980 al 14 marzo 1981 (110 giorni). La siccità dell’inverno 2019-2020 si posiziona al quarto posto, per durata, precedendo quella del novembre-dicembre 2016 (65 giorni)”. Per saperne di più.