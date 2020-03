Cancellata la Coppa del Mondo di canottaggio alla Schiranna

Stop al canottaggio internazionale sulle acque italiane: lo ha deciso la FISA, la federazione internazionale che governa lo sport dei remi che ha pubblicato oggi – martedì 10 marzo – il provvedimento sui propri canali di comunicazione.

Una decisione che colpisce in maniera forte il nostro territorio: il bacino della Schiranna infatti avrebbe dovuto ospitare la seconda tappa della Coppa del Mondo tra l’1 e il 3 maggio, una delle manifestazioni più importanti al mondo per questa disciplina che sarebbe dovuta tornare in città per la terza volta nella storia.

Con la Coppa (cancellata anche l’altra tappa italiana, quella di Sabaudia) sono stati annullati anche la regata europea di qualificazione olimpica e paralimpica, in calendario sempre a Varese tra il 27 e il 29 aprile, e il training camp internazionale inserito nel programma di sviluppo della Fisa (dal 19 al 26 aprile prossimi).

Niente da fare anche per un altro grande appuntamento remiero, la regata internazionale paralimpica (cioè per atleti disabili) organizzata annualmente dalla Canottieri Gavirate e prevista nel weekend dell’8-10 maggio. Quest’anno la prova gaviratese sarebbe dovuta servire come qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo. In questo caso, però, la regata è stata posticipata al 29-31 maggio, ma senza lo status preolimpico.

La FISA – si legge nel comunicato – è in stretto contatto con i Comitati Organizzatori di Lucerna, Belgrado e Poznan per comprendere le posizioni e le azioni delle loro autorità governative in relazione ai prossimi eventi di World Rowing ed European Rowing.