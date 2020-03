In collegamento (anche) con lo Sri Lanka per fare yoga online

I divieti a frequentare palestre e altre strutture sportive stanno mettendo a dura prova gli appassionati di fitness e tutta l’ampia galassia di persone, più o meno assidue, che praticano attività fisica per mantenersi in forma.

In queste settimane molte strutture si sono organizzate per offrire ai propri clienti una serie di esercizi da svolgere tra le mura domestiche, spesso attraverso video tutorial da seguire per provare a mantenersi in forma (e a mantenere le forme) dribblando anche le tentazioni offerte da frigorifero e fornello sempre a portata di mano.

Tra le varie palestre impegnate su questo fronte anche la Twin Body, nata a Ispra e oggi presente anche nella Città Giardino all’interno della storica “Varesina”. Con una particolarità: oltre alle lezioni a distanza tenute da Marco Magnani, Riccardo Aimini (i due responsabili – foto in alto) e altri istruttori, c’è anche la possibilità (gratuita e per tutti) di assistere a lezioni organizzate a migliaia di chilometri di distanza.

Grazie ad Alice Maisetti, giovane insegnante di yoga varesina… in trasferta: «Oggi Alice è in Sri Lanka e vi resterà almeno per un po’ di tempo visto che per l’emergenza coronavirus è difficile espatriare e visto che laggiù la situazione è ancora tranquilla – spiega Marco Magnani – Così l’abbiamo coinvolta nel nostro progetto di allenamenti virtuali, il virtual workout, che abbiamo messo a disposizione di tutti e non solo dei nostri associati. Proprio ieri mattina – giovedì 19 – è stato il turno di Alice in collegamento streaming: il suo spazio è uno di quelli di livello superiore ma in generale i nostri corsi sono pensati per far muovere proprio tutti. Da parte nostra è un piccolo sacrificio che può aiutare tanta gente a non perdere l’abitudine di uno stile di vita attivo e sano».