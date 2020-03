Coltivazione e detenzione di stupefacenti, in manette un 25enne

Un uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri di Castellanza per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. nel corso della perquisizione domiciliare i militari dell’Arma trovavano 80 grammi di hashish e un etto di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento degli stupefacenti e 390 euro in contanti. Il giovane, che è stato trasferito al carcere di Busto Arsizio, era stato già arrestato per lo stesso reato qualche mese fa.