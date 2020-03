Coronavirus, a Castiglione Olona il primo contagiato

“Prima o poi purtroppo doveva succedere”: è con queste parole che il sindaco Giancarlo Frigeri si è rivolto ai cittadini di Castiglione Olona per annunciare il primo contagio in paese.

In un video, pubblicato sui social, il Primo cittadino ha informato la comunità di quanto accadrà ora: “Un cittadino residente a Castiglione è risultato positivo al Covim-19, mentre il coniuge è stato messo in quarantena. Il Comune si è attivato per fornire loro tutto il supporto e l’aiuto in questa fase”.

Frigeri rivolge poi lo sguardo al prossimo futuro: “Finora non avevamo avuto casi e siamo stati uno dei paesi meno colpiti, non perché siamo i più bravi, ma solo per semplice fortuna. Quanto successo ora non deve però creare allarmismi, ma non ci deve far abbassare la guardia, dobbiamo stare ancora di più in casa e, ancora di più, dobbiamo rispettare quanto ci viene chiesto di fare per tutelare la nostra e l’altrui sicurezza. Teniamo duro, non molliamo e cerchiamo di trarre da questa notizia la forza per aiutarci vicendevolmente”.

Il sindaco ha poi elogiato l’importante lavoro fatto dalle Forze dell’Ordine e dalla Protezione civile, ringraziandoli per il supporto dato alla comunità.