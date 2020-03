Coronavirus, un caso a Castano Primo

C’è il primo contagio di coronavirus a Castano Primo. È quanto ha dichiarato il sindaco Giuseppe Pignatiello sul suo profilo Facebook.

«Ho appena parlato con l’Azienda Sanitaria Territoriale, che mi ha informato di un caso di contagio di un residente di Castano» ha detto il sindaco. «Per prima cosa – ha aggiunto – faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione alla persona e alla sua famiglia. Non possiamo dare indicazioni ulteriori per via della privacy, ma assicuro che sono state prese tutte le forme di prevenzioni, e sono stati eseguiti tutti i protocollo da parte di AST in concerto con Regione Lombardia e il DPCM (il decreto ministeriale, relativo al coronavirus, ndr)».

Pignatiello ha cercato anche di tranquillizzare i cittadini, precisando che «non c’è bisogno di farsi prendere dal panico» e che bisogna continuare a seguire «le regole e le indicazioni che sono state date, con attenzione e responsabilità».