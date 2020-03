Coronavirus, un’altra vittima a Malnate

C’è una seconda vittima del coronavirus a Malnate. Ad annunciarlo ai suoi concittadini il sindaco Irene Bellifemine con un post su facebook.

“Devo purtroppo comunicarvi, con enorme tristezza, che un secondo malnatese risultato nei giorni scorso positivo al coronavirus Covid-19 è deceduto questa mattina – scrive – Niente è più difficile, per un sindaco, del dovere dare la notizia della scomparsa di un proprio concittadino, specialmente in un momento così difficile.

La speranza, permettetemi, è che il sacrificio di questi nostri concittadini non sia vano: dobbiamo proseguire, anche per loro, nella guerra al coronavirus, compatti e decisi.

Le più sentite condoglianze e un caloroso abbraccio alla famiglia e agli amici del nostro concittadino da parte del sindaco, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Cittadinanza”.