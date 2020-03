Un decesso a Malnate per Coronavirus. Il sindaco: “Momento drammatico”£

La lettera del primo cittadino Irene Bellifemine dopo la notizia della morte di un concittadino a causa del contagio da Covid-19:

Ho appreso questa mattina la triste notizia della morte di uno dei Malnatesi la cui positività al Coronavirus COVID-19 era stata comunicata nei giorni scorsi. Mi sono messa immediatamente in contatto con i familiari per esprimere loro tutta la mia vicinanza e il mio dolore per la loro perdita. L’Amministrazione Comunale e tutta la Città di Malnate si stringono in un corale abbraccio ai parenti e agli amici del nostro Concittadino.

Stiamo vivendo un momento estremamente drammatico, in cui è indispensabile che ciascuno di noi, facendo leva sul proprio senso di responsabilità più che sull’effetto deterrente delle sanzioni, si attenga scrupolosamente alle indicazioni che provengono dalle Istituzioni. Adesso, anche nel rispetto del nostro Concittadino che ci ha lasciati, è il momento della riflessione silente e, per chi crede, della preghiera. I rischi sono troppo grandi per poterci permettere di sottovalutarli, pensando di essere immuni.

Ve lo chiedo in modo ancora più forte: state in casa! Anche e soprattutto oggi, con l’arrivo della primavera e delle giornate di sole. Resistete alla tentazione di uscire per un momento di svago. Limitate le uscite dal perimetro delle vostre abitazioni soltanto alle necessità non rinviabili. Solo con l’impegno di tutti possiamo ridurre i contagi e, alla fine, sconfiggere questo nemico tremendo e invisibile.

Ne approfitto per ricordarvi che, per gli anziani e per coloro che sono impossibilitati del tutto a uscire di casa, sono stati attivati servizi di consegna a domicilio di farmaci e spesa contattando il numero di emergenza 380 1765276 o l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0332 275 290.

IL SINDACO

Maria Irene Bellifemine