Cortisonici 2020 slitta a fine settembre

Con piacere segnaliamo le nuove date del Cortisonici Film Festival: la diciassettesima edizione del festival del cinema varesino si terrà da martedì 29 settembre a sabato 3 ottobre 2020.

Cortisonici 2020 sarà:

– Concorso internazionale cortometraggi, con 26 piccoli film provenienti da 14

differenti nazioni, scelti dal comitato di selezione tra le 3745 opere arrivate

– Focus Anime&Core dedicato al cinema d’animazione proveniente dall’estremo oriente, con lungometraggi e cortometraggi non distribuiti in Italia;

– Cortisonici Ragazzi, sezione dedicata al cinema realizzato a scuole e in contesti educativi che quest’anno si amplia grazie a un progetto specifico finanziato dal Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBAC e MIUR;

– La sezione notturna Inferno dedicata al cinema estremo e fuori formato e diverse eventi collaterali, tra cui una conferenza organizzata in biblioteca di Varese nell’ambito dell’iniziativa #inbiblioteca dedicata ai cartoni animati giapponesi. Serve solo un po’ di pazienza: Cortisonici in autunno sarà ancora di più una festa per gli appassionati di cinema.