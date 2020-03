Cortisonici, l’edizione 2020 non si farà

Il festival del cortometraggio Cortisonici si ferma. L’edizione 2020 che si sarebbe dovuta tenere dal 31 marzo al 4 aprile è stata rinviata a data da destinarsi, a causa delle nuove disposizioni messe in atto per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Ecco il comunicato degli organizzatori: “Cortisonici si ferma: impossibile pensare a un festival un metro di distanza l’uno dall’altro. Per noi cinema vuol dire discussioni animate faccia a faccia, abbraccioni, visioni notturne stipati in una sala e il momento delicato come sappiamo non li consente. Si tratta di un arrivederci anche perché i film selezionati quest’anno sono incredibilmente belli e non poterli condividere con il maggior numero possibile di persone ci darebbe troppo dispiacere. Qualche settimana per organizzarci e decidere, di comune accordo con i nostri preziosi partner, le nuove date del festival: il concorso internazionale, il focus animazione estremo oriente, cortisonici ragazzi e la sezione inferno sono già pronte… un poco più di attesa e potremo come ogni anno godere di ottimo cinema tutti insieme. Dichiara il sindaco Davide Galimberti: “Cortisonici, vi aspettiamo presto. Appena questa fase sarà terminata torneremo a goderci il nostro festival del cinema, anzi quando questa crisi sanitaria sarà finita gli eventi culturali come Cortisonici dovranno riempire la città con tutta la loro forza. Rifaremo partire la cultura più forte di prima”.