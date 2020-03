I Cub indicono tre giorni di sciopero

La FLMUniti Cub, sindacato di base che rappresenta i lavoratori metalmeccanici e delle telecomunicazioni, ha indetto uno sciopero di 6 ore per tre giorni consecutivi: mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 marzo. Il sindacato di base motiva considera «insufficienti le misure di prevenzione del contagio poste in atto dal Protocollo firmato da rappresentanti delle imprese, sindacati confederali e governo come quelle messe in campo dall’azienda, un giorno di chiusura con sanificazione. Riteniamo doveroso porre in atto tutte le azioni a difesa della salute dei lavoratori nonché le misure atte a contenere al meglio il contagio del virus».

«Lo sciopero indetto è a copertura di tutti gli operai che non hanno alternative – conclude la nota stampa diramata dal sindacato di base – che possono aderire come e quando vogliono, nei giorni che meglio ritengono. Chiediamo il fermo temporaneo della produzione con utilizzo degli ammortizzatori sociali».