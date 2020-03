Da Netflix a Rai Play, come rivedere il lago in Tv

Dai film cult ai programmi dedicati al turismo, dai documentari storici a quelli sulla natura. Il Lago Maggiore è protagonista e scenario di una serie di trasmissioni e lungometraggi che è possibile rivedere online su alcune delle principali piattaforme, gratuite e non.

In questi giorni in casa, per chi lo desidera e non può uscire, è possibile tornare ad ammirare il Verbano dallo schermo della tv o del computer.

Sulle piattaforme on line, ad esempio, sono diversi i programmi che parlano, a titolo diverso, del nostro lago.

Arte, bellezza e storie da romanzo

A chi ha un abbonamento Netflix consigliamo un bel ciclo di documentari dedicati ai Giardini d’Italia. Una puntata non poteva che raccontare la bellezza delle Isole Borromeo.

Il Lago Maggiore è raccontato anche dal programma Italia che vai che si può rivedere su Rai Play. La puntata dedicata al Verbano è di qualche anno fa ma ci porta virtualmente da una sponda all’altra, dai tesori delle Isole ai luoghi narrati da Piero Chiara.

Sempre Rai Play racconta Verbania, Villa Taranto e i dintorni in una delle puntate dell’edizione 2018 di Linea Verde. La potete rivedere qui

Ancora su Rai Play è possibile rivedere Il Pretore la commedia con Francesco Pannofino e Sarah Maestri tratta dal romanzo “Il pretore di Cuvio” di Piero Chiara.

Cinema, intrattenimento e storia

Sono tante le location del Varesotto che hanno fatto da sfondo a celebri film italiani e stranieri. Alcune tra le più famose le trovate qui. Chi è abbonato a Now tv può rivedere ad esempio Venga a prendere il caffè da noi di Alberto Lattuada con Ugo Tognazzi. Altri film girati sul Lago maggiore sono quelli della commedia italiana come i titoli con Renato Pozzetto e Massimo Boldi. Tra tutti, per citarne uno mitico, Grand Hotel Excelsior del 1982 diretto da Castellano e Pipolo.

Sempre su Now è possibile rivedere il racconto a puntate di Federico Buffa dedicato a un mito del calcio italiano: Gigi Riva. Nelle riprese molte immagini, anche storiche, di Leggiuno e del Lago Maggiore.

Decisamente più leggero è l’intrattenimento di programmi come 4 ristoranti. L’episiodio 6 della terza stagione della trasmissione di Alessandro Borghese è dedicata proprio al Lago Maggiore.

Per chi ama la storia, segnaliamo poi la possibilità di rivedere, su Rai Play, il racconto della storia di Becky Behar e dell’olocausto del Lago Maggiore. È una delle puntate del format Shoah, storie italiane.

Se avete altre segnalazioni scriveteci a redazione.verbanonews.it e le condivideremo