Dalla valle Olona messaggi e contributi per l’ospedale di Busto Arsizio

Un “Grazie” che risuona per tutto la Penisola e arriva anche in valle Olona: è il senso di gratitudine per i medici, gli infermieri e tutto il personale medico che si stanno adoperando per arginare l’emergenza sanitaria in cui siamo immersi. Il desiderio di dare il proprio contributo e rendere omaggio a tutti loro è forte, tanto che tante associazioni del territorio si sono mobilitate per realizzare qualcosa di concreto per tutti loro.

In valle Olona, ad esempio, sono scesi in campo i giovani gorlesi di Spazio Zero Gruppo Giovani (https://www.facebook.com/SpazioZeroGruppoGiovani/ ) che da Gorla Maggiore hanno chiesto ai loro concittadini di inviare i loro ringraziamenti a chi lavora negli ospedali, prendendosi l’impegno di recapitare a chi indossa il camice tutto questo affetto.

«Abbiamo pensato di far arrivare il nostro sostegno morale al personale sanitario, che in queste settimane si sta sacrificando instancabilmente per affrontare l’emergenza Coronavirus –scrive in una nota l’associazione-. Parallelamente a quanto stanno facendo i nostri bambini con i loro coloratissimi disegni #andràtuttobene, noi chiediamo a tutti voi piccoli, giovani, grandi e anziani di scrivere/disegnare/registrare un pensiero per i medici, infermieri, OSS e volontari Croce Rossa. Sarà nostra premura raccogliere le vostre riflessioni ed i vostri incoraggiamenti per trasmetterli agli ospedali della zona e far sentire loro che non sono soli! I canali per farlo sono: 1) un messaggio privato sul nostro Facebook o Instagram @spaziozero_ 2) un semplicissimo form sul nostro sito: http://bit.ly/2TNFPIR”

Anche da Fagnano Olona giunge il desiderio di adoperarsi per aiutare chi instancabilmente sta lavorando per il bene comune: dalla Contrada dei Calimali (https://www.facebook.com/contrada.deicalimali/ ) il richiamo agli abitanti della Valle affinché mostrino la loro generosità: «L’Associazione Contrada dei Calimali vuole dare un contributo concreto per ringraziare medici e infermieri, in prima linea in questi giorni difficili. Per questo come associazione e come singoli soci, abbiamo deciso di aiutare e sostenere la raccolta fondi, a favore di una delle strutture più vicina a noi, l’ospedale di Busto Arsizio ASST valle Olona, che sta combattendo duramente questa battaglia contro il Covid19. Uniamo le forze, perché anche un piccolo gesto di ognuno di noi, può fare la differenza. Qui trovate il link per la donazione, condividete il più possibile e insieme ce la faremo: https://www.gofundme.com/f/covid19-ospedale-busto-arsizio» spiegano i volontari del gruppo.

Infine condividiamo il bel gesto del Lions Club Olgiate Olona (https://www.facebook.com/LionsClubOlgiateOlona/ ) che ha scelto di donare 2mila euro all’ospedale di Busto Arsizio: lo ha annunciato la pagina Facebook informativa del Comune olgiatese. Diversi modi per fare la differenza e dire, commossi, il proprio Grazie, sperando nell’adesione e nel sostegno di tanti altri cittadini.